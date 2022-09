L'Antwerp a aligné un huitième succès d'affilée face au Cercle de Bruges

L'Antwerp a remporté 0-2 le match des extrêmes face au Cercle de Bruges dans le cadre de la 8e journée du championnat de Jupiler pro League. Vincent Janssen (6e) et Tobby Alderweireld (68e) ont concrétisé la supériorité des leaders de la compétition qui ont aligné un huitième succès de rang (24 points) et bloqué le Cercle à la dernière place (5 points). Au Cercle, Yves Vanderhaeghe a dû se passer de Jesper Daland, qui s'est blessé au genou à l'entraînement, mais a retrouvé Olivier Deman. Chez le leader, Mark van Bommel a apporté deux changements par rapport au match gagnant contre Westerlo: Jelle Bataille et Pieters Gerkens ont laissé leur place à Anthony Valencia et à Ritchie De Laet.

Le premier danger est venu des visiteurs lorsque Dino Hotic a trouvé au second poteau Louis Torres dont le coup de tête est passé à côté (3e). De l'autre côté, les Anversois se sont montrés plus efficaces: sur un centre au second poteau de Jurgen Ekkelenkamp, Janssen a marqué son cinquième but en quatre matches (6e, 0-1). Les choses étaient mal engagées pour la lanterne rouge, qui a perdu Torres sur blessure et l'a remplacé par Senna Miangue (27e). S'ils ont fait preuve de bonne volonté, les visités n'ont pas vraiment ennuyé Jean Butez, qui a eu la main ferme sur deux coups francs de Hotic (28e et 36e).

Comme en première période, l'Antwerp a continué à pratiquer un football d'attente après la pause. Le Cercle en a profité pour se porter dans l'autre camp mais le tir de Yann Gboho a été bloqué par Alderweireld. et sur le coup de coin consécutif, Ayase Ueda a placé le ballon de la tête à côté (66e). Ce double raté a coûté cher aux Brugeois. En effet, sur un corner botté par Radja Nainggolan, Alderweireld a surgi au premier poteau pour marquer son premier but dans le championnat de Belgique (68e, 0-2).