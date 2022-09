Les chiffres de la huitième journée de championnat

7

.Sur les huit derniers matchs disputés contre le champion sortant de D1B, Anderlecht en a perdu 7. Malines, le Beerschot, l’Union (quatre fois) et Westerlo ont tour à tour fait mordre la poussière aux Mauves.

4. Esposito a enfin débloqué son compteur, de belle manière sur un assist de Refaelov. L'efficacité offensive des remplaçants anderlechtois doit être l'un des rares motifs de satisfaction de Felice Mazzu, puisque 3 passes décisives et 4 buts sont venus du banc bruxellois.

100.Hans Vanaken a inscrit son 100e but en Pro League. Il avait trouvé le chemin des filets à 19 reprises avec Lokeren avant d'être transféré à Bruges. Le calcul est vite fait, son but à Seraing était le 81e avec les Blauw en Zwart en championnat.

1.Avec un assist sur coup franc et une reprise victorieuse, Holzhauser et Gonzalez ont donné l'avantage à Louvain sur leur 1re touche de balle. Ce but est le 1er encaissé par Charleroi sur une phase arrêtée cette saison.

9. Pour voir le Standard réaliser un 9/9, il faut remonter aux trois dernières journées de la phase classique 2020-2021. Depuis, les Liégeois avaient à peine aligné deux victoires de suite à une seule occasion.

3. Loïc Lapoussin a marqué son 3e but en JPL, ce qui est assez peu. Sa dernière réalisation datait du 2 octobre 2021 au Cercle Bruges.