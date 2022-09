Didier Lamkel Zé se sent bien à Courtrai: "Ici, pas de clan comme celui des Flamands à l’Antwerp"

Didier Lamkel Zé est de retour. Mais une version sage parce que son nouveau club, Courtrai, le respecte plus que l’Antwerp, dit-il. Dimanche, c’est donc avec le maillot de son club qu’on le verra et plus celui du Sporting.