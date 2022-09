Face à Bruges, le Standard peut-il enchaîner une quatrième victoire consécutive? (Direct à 18h30)

Quatre victoires consécutives, il faut remonter à janvier 2019 au Standard. À l'époque, les Rouches avaient battu successivement Zulte-Waregem, Ostende, Charleroi et Courtrai entre les fêtes. Plus de trois ans et demi plus tard, les Liégeois peuvent rééditer cet exploit. Eux qui n'avaient plus remporté trois matchs de suite depuis avril 2021, viennent d'enchaîner trois succès, certes face à des équipes plus faibles : Courtrai, Ostende et Saint-Trond.

Mais la sauce commence à prendre pour le groupe de Ronny Deila, qui est impatient d'en découdre face à Bruges. Les Blauw-Zwart sortent d'un succès retentissant face à Porto en Ligue des Champions.

Pour cette rencontre, Ronny Deila va devoir remanier sa défense puisque Laifis et Ngoy sont forfaits. Le coach norvégien pourrait donc revenir à une défense à quatre. Le nouvel attaquant Stipe Perica devrait fêter sa première titularisation sous le maillot des Rouches.

À Bruges, Carl Hoefkens devrait effectuer plusieurs changements dans son onze de base. Yaremchuk pourrait ainsi rentrer dans l'équipe aux côtés de Jutglà. Balanta pourrait prendre place dans le milieu du jeu et le prodige Nusa pourrait débuter également.

Les compos :

Standard: Bodart, Dewaele, Bokadi, Dussenne, Laursen, Raskin, Cimirot, Amallah, Dragus, Zinckernagel, Perica

Club Bruges : Mignolet, Odoi, Mechele, Boyata, Sobol, Nielsen, Balanta, Nusa, Vanaken, Jutglà, Yaremchuk.