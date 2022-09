Accueil Sports Football Division 1A Du tac au tac avec Teklak: “La patte de Vrancken ? Des risques considérés mais acceptables” Notre consultant analyse le début de saison des Genkois. Contribution externe ©Montage

“Le match entre les Buffalos et le Racing était plus intéressant pour les analystes que pour les (télé)spectateurs. Si tu veux prendre des points à Genk, il faut dépenser de l’énergie et même sacrifier certains joueurs. Vanhaezebrouck y...