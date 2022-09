Officiel: Dieumerci Mbokani est de retour en Belgique et signe à Beveren

À 36 ans, Dieumerci Mbokani est de retour en Belgique. Le Congolais a signé un contrat d'un an avec Beveren en Challenger Pro League. L'ancien attaquant du Standard, d'Anderlecht et de l'Antwerp avait résilié son contrat au Koweit en juillet dernier et espérait un retour dans le pays qui l'a révélé.

Si des rumeurs disaient que Seraing et le RWDM étaient intéressés, c'est Beveren qui s'est rapidement montré le plus concret.