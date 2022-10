L'Antwerp s'impose 2-0 face à Saint-Trond réduit à dix dès la 39e minute

Le club du Bosuil conforte sa première place avec 30 points, cinq de plus que Genk, qui accueille Courtrai samedi. Les Canaris sont onzièmes (13 points). A l'Antwerp, Mark van Bommel a choisi Arbnor Muja pour remplacer Koji Miyoshi, victime d'une déchirure du ligament croisé du genou gauche, et a préféré Jurgen Ekkelenkamp à Radja Nainggolan. Chez les Canaris, Bernd Hollerbach a retrouvé Ameen Al-Dakhil, blessé la semaine dernière, mais a écarté Frank Boya puisqu'il n'est pas sélectionnable vu qu'il est prêté par l'Antwerp.

Les Anversois ont provoqué une première étincelle par Muja trouvé au second poteau par Jelle Bataille (2e). Par contre, Gerkens a inscrit son premier but de la saison sur une longue passe en profondeur de Toby Alderweireld, qui avait distillé le même assist lors de la première journée pour Michael Frey contre Malines (8e, 1-0). Après l'ouverture du score, l'Antwerp a un peu levé le pied et cela a permis à Saint-Trond de garder le ballon plus longtemps. Les Canaris sont sortis de leur zone et Toni Leistner a placé un coup de tête dans la lucarne que Jean Butez a repoussé en coup de coin (17e) S'ils contrôlaient la situation, les leaders du championnat n'obligeaient pas Daniel Schmidt à entrer en action dans un match au modeste spectacle. La situation s'est alors compliquée pour les Trudonnaires après l'expulsion de Bauer pour un coup à Vincent Janssen. Alerté par le VAR, Nicolas Laforge, qui avait sorti une carte jaune, a exclu le défenseur allemand (39e).

Monté au jeu après le repos à la place d'Eric Bocat chez les Hesbignons, Aboubakary Koita a tenté de mettre le feu en dribblant deux adversaires avant d'être contré par Alhassan Yusuf (49e). Les Anversois, qui ne paraissaient pourtant pas rassurés, ont répliqué avec un envoi d'Ekkelenkamp sur la transversale (53e). Malgré les entrées de Nainggolan et de Ritchie De Laet pour Muja et Ekkelenkamp (63e), le jeu de l'Antwerp n'a pas gagné en enthousiasme. Les visités gardaient bien le ballon mais n'étaient guère dangereux. Cela n'a pas empêché les fans anversois d'applaudir Janssen à sa sortie et surtout Frey, qui était absent depuis fin août en raison d'une blessure au mollet (90e+2). Le Suisse s'est immédiatement mis en évidence en alertant Schmidt, qui a renvoyé le ballon dans les pieds de Scott lequel a mis l'Antwerp à l'abri (90e+5, 2-0).