La Belgique continue son bonhomme de chemin en Europe et devrait retrouver une place en C1 l'an prochain.

Merci l'Union et Bruges: les clubs belges dans le top 5 des meilleurs championnats européens au coefficient UEFA

Tout va très vite en football. Alors que l'on criait à la catastrophe en début de saison par rapport au coefficient UEFA, les clubs belges font le taf cette année. En première ligne: le Club de Bruges. Les Blauw en Zwart ont réussi un sans-faute impressionnant avec trois victoires en autant de rencontres dans la prestigieuse Ligue des champions.

L'Union Saint-Gilloise a également impressionné. Alors qu'on leur prédisait l'enfer, les Bruxellois ont également gagné tous leurs matchs et peuvent entrevoir les huitièmes de finale avec beaucoup d'enthousiasme.

De leur côté, Gand et Anderlecht ont tous les deux perdu leur rencontre à domicile face à Djurgarden et West Ham. Avec quatre points chacun, les Buffalos sont troisièmes de leur groupe tandis qu'Anderlecht est actuellement second. Des résultats qui leur permettent d'encore rêver d'une qualification au prochain tour de la Conference League.

Ces bonnes performances sont une excellente nouvelle pour le coefficient UEFA. Ces dernières années, la Belgique a plongé. Un déclassement qui a eu pour conséquence que le champion de Belgique de cette année ne sera plus qualifié directement pour la C1.

Un événement qui ne devrait se dérouler que pendant une année. En effet, la Belgique grappille beaucoup de points sur ses concurrents directs pour la cuvée 2022-2023. Les clubs de Pro League sont actuellement... cinquièmes dans ce classement ! Devant des championnats bien plus prestigieux comme l'Italie ou la France... mais derrière le Liechtenstein. Seul club représentant leur pays, le FC Vaduz a écopé de davantage de points à lui tout seul.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2022/23:

-1. Angleterre 6,857 points (7/7)

-2. Espagne 6,714 points (7/7)

-3. Liechtenstein 6,500 points (1/1)

-4. Allemagne 6,125 points (7/7)

-5. Belgique 6,125 points (4/5)

-6. Portugal 5,833 points (4/6)

-7. Italie 5,785 points (7/7)

-8. Pays-Bas 5,500 points (4/5)

-9. Turquie 5,400 points (4/5)

-10. France 5,250 points (6/6)

(entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes), classement arrêté au 07/10/2022.

Pour rappel, le coefficient européen est complexe. En gros, il prend en compte les cinq dernières années et les différents pays récoltent des points en fonction de leurs résultats. En 2019/2020, la Belgique n'avait récolté que 2 600 points. Un résultat très, très décevant qui a plombé notre classement UEFA. L'an prochain, cette très mauvaise année ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Ce qui fait que la Belgique va réintégrer le top 10 qui octroie au champion un accès direct à la C1.

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons à partir de 2023:

-1. Angleterre 93,427 points

-2. Espagne 83,141 points

-3. Allemagne 71,481 points

-4. Italie 65,354 points

-5. France 53,831 points

-6. Pays-Bas 51,900 points

-7. Portugal 49,549 points

-8. Écosse 35,800 points

-9. Belgique 34,000 points

-10. Autriche 32,600 points