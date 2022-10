"C’était un peu chaud sur la fin": les réactions des joueurs après la victoire du Standard à Charleroi

Mbenza : ‘’C’était un match compliqué et il nous a manqué un peu de justesse dans les trente derniers mètres pour faire la différence aujourd’hui. Ma frappe sur le poteau de Bodart pouvait changer la physionomie du match si elle rentrait. On est dégoûté, car on voulait vraiment gagner ce match qui était important pour nous. Ce n’est pas un coup d’arrêt aujourd’hui. Ils n’ont pas été très dangereux. On va continuer à travailler pour relever la tête.

Kayembe : ‘’On est très déçus aujourd’hui. On a fait un bon match et on méritait quelque chose aujourd’hui. On savait qu’il fallait rester concentré et cette erreur à la fin de la première mi-temps nous fait mal. On va essayer de réagir dès le week-end prochain. On a bien réagi même après l’exclusion de Zorgane donc c’est rageant. On avait travaillé les phases arrêtées à l’entraînement, mais on n’a pas su faire ce qu’on voulait sur ce point-là.’’

Balikwisha : ‘’C’était un très gros match aujourd’hui et il fallait gagner le derby. On est très contents de ramener les trois points à Sclessin. On est une équipe et donc dans ce genre de moment, il faut se serrer les coudes pour aller chercher la victoire. Il fallait rester patient et respecter le plan de jeu du coach avec un jeu qui passe beaucoup par les côtés. La situation s’est débloquée toute seule et donc ça a payé aujourd’hui.’’

Raskin : ‘’On a eu quelques soucis en première mi-temps quand on perdait la balle avec leur bloc bas. On a résolu cela en équipe et on ramène les trois points aujourd’hui. Charleroi n’a pas été dangereux selon moi. La carte rouge a beaucoup aidé à résoudre les soucis qu’on avait dans l’axe. C’était un peu chaud sur la fin mais on a gagné, c’est le principal. C’était plus un match dans l’ombre pour moi avec un rôle plus défensif mais il fallait le faire pour l’équipe. On a bien préparé le match comparé à la semaine dernière face à Seraing et on a donc pu faire ce qu’on voulait. On a un gros calendrier qui arrive donc il faut continuer à travailler.’’

Still : ‘’Je suis fier de mes gars et de la qualité qu’on a produite en première mi-temps. Le Standard n’a quasiment pas eu d’occasions. On a créé beaucoup de situations dangereuses avec notamment le poteau de Mbenza. On n’a rien lâché et même en deuxième mi-temps et on aurait dû marquer via Heymans. On a essayé de créer du danger via l’axe en deuxième mi-temps et on a eu trois occasions franches. Les phases arrêtées sont perfectibles oui mais je pense qu’on a eu des occasions aussi avec Bessilé. On a essayé de contrer le pressing du Standard. Badji est encore jeune et doit encore s’améliorer mais il a fait un bon match. On doit garder la tête haute et on a eu beaucoup de caractère aujourd’hui, donc c’est positif.’’

Donnum : ‘’Le coach fait des bonnes choses mais c’est la dynamique qui est différente cette année avec les nouveaux propriétaires notamment. Je me sens bien et je peux montrer davantage qui je suis. C’était un match compliqué et cela aurait pu basculer dans un sens comme dans l’autre. Je suis satisfait de ma prestation avec ce rôle plus défensif depuis plusieurs semaines maintenant. Avec ce coach, ces supporters et ces propriétaires, on peut faire quelque chose c’est sur.’’

Deila :’’Il n’y avait pas carte rouge pour moi et c’est valable pour les deux qu’on a reçu aujourd’hui. Il n’y avait pas de contact avec Zinckernagel et Barrett ne met pas de coup dans le visage. C’était un match compliqué comme un derby. C’était très disputé et on a manqué d’esprit offensif en deuxième mi-temps à 11 contre 10. Pour le reste, je suis fier de mes gars et je n’ai rien à leur reprocher.’’