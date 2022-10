Anderlecht aurait-il dû revenir au score dans les dernières minutes ? “Refaelov est sûr que la balle a franchi la ligne”

Brugeois et Anderlechtois sont unanimes : Simon Mignolet est monstrueux, même si on ne saura jamais s’il y avait but en fin de partie.

Difficile de trouver le superlatif adéquat pour qualifier les prestations de Simon Mignolet en ce moment. "La semaine que je viens de vivre, je ne vais plus en avoir beaucoup dans ma carrière, souriait l'intéressé après le succès. Ce sont peut-être les deux meilleurs matchs consécutifs. 2022 est pour l'instant ma meilleure année, mais elle n'est pas encore terminée…"

Après avoir dégoûté Griezmann, il a frustré tout le Lotto Park. Notamment sur cette dernière action, avec une intervention en deux temps, dans les arrêts de jeu. Tout le monde a vu le ballon franchir la ligne. "La première intervention est la plus dure, en fait, vu la distance avec l'attaquant. Et puis j'ai réussi à repousser le ballon. Mais je ne sais pas dire s'il a franchi la ligne ou pas."

Wouter Vandenhaute a montré une capture d'écran à Odoi et Mechele, sûr de son fait. Sauf que ce dernier, avec d'autres dirigeants de Pro League, a jugé la Goal Line Technology trop chère. Du coup, personne ne peut affirmer, sans risque de se tromper, que le but devait être validé. "Refaelov était à même la ligne, a expliqué Hoedt à l'interview. Il est convaincu que le ballon a dépassé la ligne. L'arbitre a dit que le VAR l'a contrôlé, mais je me demande bien comment. Il n'y a pas de technologie sur la ligne de but, comme en Premier League."

Mignolet est magique

Là où les deux camps étaient unanimes, c'est sur la prestation de Mignolet. "Il mérite toutes les louanges, c'est clair qu'il doit remporter le Soulier d'or, déclarait Hoefkens. Comme s'il avait sept mains."

Un commentaire qui a fait réagir son homologue anderlechtois, Felice Mazzù. "Seulement sept mains ? Je pense qu'il en a plus. Il est magique et fait gagner des points."

Ce que confirme Denis Odoi, grand ami du gardien. "Quand tout le monde pense que ça va rentrer, ça ne rentre pas avec Simon. Il doit obtenir le Soulier d'or. Dites-moi qui le mérite plus ? Personne. À Saint-Trond, où nous avons joué ensemble, il était déjà magnifique et il n'a pas arrêté de bosser."

"Sylla ? Je vais discuter avec lui…"

Presque parfait ! Jusqu'à cette dernière intervention ratée, le pied en avant, Abakar Sylla a joué à un très haut niveau. Un premier Topper réussi. Sauf que l'Ivoirien a tout gâché. Avec ce tacle imprécis sur Mario Stroeykens et cette réaction inappropriée. "Je n'ai pas revu les images, a commenté Carl Hoefkens. C'est un garçon qui a beaucoup d'émotions, mais il a joué un très bon match, avant cette rouge."

Le défenseur a quitté la pelouse dans une rage folle. "Si j'ai eu un souci avec lui lorsqu'il a pris la rouge ? Non, je suis gentil, souriait Felice Mazzù, avec philosophie. C'était un match avec de l'intensité et de la nervosité. Ce sont des choses qui arrivent."

Au Standard déjà, il avait réagi de la sorte. "Je vais discuter avec lui, a affirmé Vanaken. Cela fait partie de son processus d'apprentissage…"