La Gantoise s'impose 3-0 face à Malines, réduit à dix en seconde période

Les Buffalos approchent du top 5. En première période, les Gantois ont été les plus offensifs, d'abord avec un tir cadré de Hyun-Seok Hong (10e), ensuite avec une frappe de Hugo Cuypers qui a été arrêtée in extremis par Gaetan Coucke. Matisse Samoise (36e), au second poteau sur cette action, a profité du rebond pour trouver le chemin des filets.

Après la pause, les Malinois se sont retrouvés à 10 à cause d'une carte rouge de Birger Verstraete sur un tacle mal exécuté (49e). Dans la dernière demi-heure, Nurio Fortuna a doublé la mise à la suite d'une belle action collective. Vadis Odjidja-Ofoe a complété le score avec son premier but de la saison dans le championnat belge.

Au classement, La Gantoise partage la 6e place avec OH Louvain qui a également 20 points en 12 matchs. Maline est positionné plus bas dans le tableau au 14e rang avec 11 points.