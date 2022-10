Accueil Sports Football Jupiler Pro League Steven Defour nouveau T1 de Malines: "Entrainer mon club de cœur est un rêve" L’ère Danny Buijs est déjà révolue derrière les casernes. Le Néerlandais, arrivé en provenance de Groningen cet été, a rendu une pâle copie depuis son intronisation à Malines. Lo. J. (avec HNB) ©BELGA

Sous ses ordres, les Sang et Or n'ont remporté que trois matchs depuis le début de la saison et pointent actuellement à la 13e place en Pro League, à une unité de la zone rouge seulement. La succession de Wouter Vrancken, qui fait actuellement la course en tête en championnat avec Genk, n'allait jamais être chose aisée. Le départ de Hugo Cuypers, l'actuel meilleur buteur de...