Une première pour Genk, la précocité de l'Union et la fébrilité d'Anderlecht: les chiffres de la 13e journée en Jupiler Pro League

7

L'Union n'a pas l'habitude de traîner en route pour jeter les bases de ses victoires. Pour la 7e fois (la cinquième de suite), les Bruxellois ont ouvert le score pendant le quart d'heure initial et ça s'est toujours terminé par un succès unioniste.

5

Genk était en mode démonstration mardi face à Westerlo. Les hommes de Wouter Vrancken avaient déjà inscrit 5 de leurs six buts avant la mi-temps. C’est la première fois de leur histoire, débutée en 1988, que les Limbourgeois plantent 5 roses pendant les quarante-cinq premières minutes d’une rencontre de championnat.

2

Charleroi n'avait plus laissé filer un avantage de 2 buts depuis le 26 mai 2019, lors du barrage pour l'Europe qui l'avait opposé à l'Antwerp. Victor Osimhen avait marqué après 8 secondes le goal le plus rapide de l'histoire et Dessoleil avait doublé le score avant que les Anversois ne renversent totalement la situation en inscrivant trois buts.

1

Battre son ancien club est inédit pour Steven Defour. En tant que joueur, l'ex-Diable Rouge avait eu l'occasion d'affronter le Standard à onze reprises (avec Genk, Anderlecht, l'Antwerp et Malines) sans jamais parvenir à sortir victorieux de ces duels.

©Photonews

9

Zulte Waregem est la 9e équipe qui ouvre le score contre Anderlecht cette saison. Seul Eupen laisse plus souvent ses adversaires déflorer la marque. Les Mauves affichent un bilan de 4/27 quand ils encaissent les premiers.

0

Saint-Trond n’a jamais gagné au Club Bruges. En 1959-60, les Canaris s’y étaient déplacé une première fois. Depuis, ils y sont retournés à quarante-quatre reprises. Ce n’est toujours pas en 2022 qu’ils arriveront enfin à battre les Blauw en Zwart dans leurs installations. Ils retenteront leur chance la saison prochaine.