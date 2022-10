Le Standard a l’occasion de prendre neuf points d’avance sur son ennemi et, surtout, d’enfoncer un peu plus les Mauves.

Avec Laifis, Amuzu et Verschaeren pour un Clasico qui sent le souffre ? Suivez Standard-Anderlecht en direct dès 18h30

C’est incontestablement l’un des Clasicos les plus attendus de ces dernières années. Entre un Standard qui a retrouvé des couleurs et un Anderlecht plongé dans la crise, qui devrait voir le sort de son entraîneur se jouer aujourd’hui, le choc entre Rouches et Mauves promet d’être électrique. Surtout en tribunes, où les supporters d’Anderlecht seront peut-être encore plus surveillés que les onze joueurs sur le terrain.

Côté rouche, Laifis n’était pas encore prêt pour jouer à Malines mais il est prêt pour ce Clasico. Reste à savoir si Deila le titularisera en défense. La petite incertitude autour de Cimirot, dont la blessure aux ischios est moins grave que prévu, pourrait aider le T1 rouche dans son choix.

En face, Mazzù devrait opérer quelques changements. Pas dans son système mais dans sa composition, avec les retours d’Amuzu et de Verschaeren dans le onze. Arnstad n’est pas encore suspendu, malgré sa carte rouge prise jeudi à Waregem. Duranville est toujours incertain après son élongation.

Le onze probable du Standard : Bodart, Dussenne, Bokadi, Laifis, Alzate, Raskin, Fossey, Donnum, Balikwisha, Zinckernagel, Dragus Le onze probable d’Anderlecht : Van Crombrugge, Vertonghen, Hoedt, Debast, Arnstad, Diawara, Amuzu, Murillo, Stroeykens, Verschaeren, Silva