Les chiffres de la 14e journée: le Standard renverse enfin un match !

Au cours des quatre derniers matchs où elle a été menée, l’Union est revenue 6 fois à la hauteur de ses adversaires. Elle l'a été deux fois contre Malmö et une fois à Braga, avec deux victoires à la clé. Au retour, les Portugais ont pris l'avantage à deux reprises avant de concéder le nul. Enfin, ce samedi, c’est Bruges qui a subi les effets du boomerang unioniste.

29 Andreas Skov Olsen a inscrit après 29 secondes le but le plus rapide de la compétition. Après quatorze journées, six joueurs ont marqué avant la deuxième minute de jeu accomplie (120 secondes) mais c'est la première fois que ça n'aboutit pas à une victoire.

10 Edward Still n'est plus l'entraîneur de Charleroi. Pour trouver trace d'un changement de coach en cours de championnat au Mambourg, il faut remonter 10 saisons en arrière. En 2012-2013, Yannick Ferrera, Luka Peruzovic et Mario Notaro s'étaient succédé à la tête des Zèbres.

17 Le Standard n'a pas pour habitude de retourner une situation en sa faveur. Les Rouches n'avaient plus gagné après avoir été mené depuis le 12 décembre 2021 et une victoire 2-3 à l'Antwerp. Depuis, ils ont été derrière au score à 17 reprises sans jamais pouvoir remporter l'entièreté de l'enjeu.

3 Yari Verschaeren a ouvert le score dès la 3e minute à Sclessin. Il a inscrit son 3e but contre le Standard. Ce qui fait du club liégeois la cible préférée du milieu de terrain des Mauves, qui garde néanmoins des stats bien insuffisantes par rapport à ses énormes qualités.

6 Mike Trésor a pris le large en tête du classement des meilleurs passeurs de Pro League grâce à deux nouvelles offrandes sur phases arrêtées. Sur ses onze passes décisives, six ont été délivrées de cette manière. Trois corners et trois coups francs du Belgo-Burundais ont été repris victorieusement par un équipier.