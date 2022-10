Coefficient du football belge: attention, record en vue !

La semaine des clubs belges n'a pas été parfaite. Bruges s'est fait laminer à la maison contre Porto. Tandis qu'Anderlecht et Gand ont confirmé qu'ils sont des clubs malades après les nuls contre FCSB et Shamrock. Seule éclaircie au tableau: l'Union Saint-Gilloise.

Les Bruxellois ont ramené un précieux succès à Malmö qui assure leur première place du groupe... et fait les beaux jours de notre coefficient européen. Cette victoire nous a rapporté 0,400 point tandis que cette première place de groupe ajoute 0,800 point et qu'une qualification donne 0,200 point supplémentaire. Quant à eux, les deux matchs nuls nous ont rapporté 0,400 point également.

Ce qui signifie qu'avant cette dernière journée européenne, les clubs belges ont rapporté en tout 9 200 points ! Ce total s'explique également par la qualification de Bruges qui a rapporté 1000 points en se qualifiant pour les huitièmes en C1. Il s'agit du meilleur total depuis près de cinq ans. Le record date de l'année 2016/2017 où la Belgique avait récolté 12.500 points. Le classement actuel nous ramène donc à la huitième place des meilleurs championnats européens.

Une dernière journée décisive

Pour le coefficient, les clubs belges ne pourront pas dormir sur leurs lauriers. Grâce à ce beau score, nous serons désormais huitièmes de ce classement qui a pour but principal d'offrir des billets qualificatifs pour les compétitions européennes. Pour rappel, les points s'additionnent en fonction des cinq dernières années. Seules les équipes du top 10 ont des équipes inscrites directement en C1.

Sur les cinq dernières saisons donc, nous distançons désormais l'Autriche et nous passons devant l'Écosse. Les Britanniques ne devraient pas prendre beaucoup de points à l'avenir. Le Celtic et les Hearts sont éliminés tandis que les Rangers devront gagner plus de 4-0 contre l'Ajax. Ils ne prendront donc plus de point cette année.

L'Autriche est plus menaçante. Salzbourg peut encore se qualifier en C1 en cas de victoire sur le terrain du Milan AC. En cas de défaite, le club RedBull sera reversé en Europa League à moins que le Dinamo ne gagne contre Chelsea. N'oublions pas non plus Sturm Graz qui est second de son groupe en Europa League et est bien parti pour passer le tour prochain en cas de match nul contre Midtjylland.

Voilà pourquoi Bruges devra prendre les points nécessaires pour rester premier de son groupe. Tandis qu'Anderlecht et Gand devront absolument se réveiller pour essayer d'arracher leur qualification à Silkeborg et Molde.

La bonne nouvelle est que dans cette configuration, la Belgique est quasi assurée de retrouver au moins une équipe en Ligue des champions en 2024. Nous sommes également bien partis pour la cuvée 2025/2026 où nous avons près de 4000 points d'avance sur la Serbie, onzième. De quoi s'assurer que la Belgique a encore de beaux jours devant elle en Europe.