La chronique de Jean-Marc Ghéraille: Vandenhaute, Bayat, Halep... tout le monde peut se tromper

Que celui qui n'a jamais péché leur jette la première pierre. Nous n'allons pas glisser vers des préceptes catholiques, ce n'est pas le genre de la maison. La semaine sportive (belge) a été marquée par trois C4. L'un passé quasiment de manière anonyme (celui de Bernd Storck à Eupen), les deux autres pointant clairement les erreurs commises par les directions concernées à savoir Medhi Bayat à Charleroi et Wouter Vandenhaute à Anderlecht. Même si les cas sont différents et les coaches humainement diamétralement opposés, ces deux licenciements (il est d'ailleurs drôle qu'on "remercie" un entraîneur…) recèlent au moins un point commun : le mercato d'été.



Vous pouvez avoir le projet de jeu le plus clair de la planète, datas ou pas datas, si vous ne pouvez pas espérer que votre coach se mue en Merlin l'Enchanteur ou, plus contemporain, en Harry Potter si vous ne lui donnez pas les outils nécessaires. Les deux patrons se sont pris les pieds dans le tapis en déforçant le noyau mis à la disposition de leur architecte. Charleroi n'a plus un seul attaquant valable tandis que l'ancienne équipe coachée par Vincent Kompany a perdu Gomez, Cullen, Zirkzee et Kouame. C'est beaucoup. En tout cas c'est trop pour que Felice Mazzù puisse copier-coller son exceptionnel succès avec l'Union Saint-Gilloise.



Comme le résume le truculent (supporter d'Anderlecht…) Patrick De Corte : "Si je ne reçois pas de bonnes pommes de terre, je ne pourrais pas faire de...

