Un problème de penaltys à Bruges, la belle série de l'Union et les fins de matchs du Standard: les chiffres de la 15e journée de Pro League

8 : Le Standard a marqué 32% de ses buts dans le dernier quart d’heure (huit sur vingt-cinq). L’Union et Malines étaient les deux seules formations qui, à ce jour, avaient inscrit trois buts après la septante-cinquième minute de jeu dans le même match.

5 : Cinq joueurs brugeois se sont déjà présentés aux onze mètres pour tenter de convertir un penalty. Aucun d’entres eux ne peut se vanter de n’avoir jamais échoué à cet exercice. Larin s’est saboté tout seul en échouant lors de la première journée, Vanaken s’est planté à Louvain. Lang, Jutglà et Nielsen l’ont imité cette semaine. A l’inverse de ses compagnons d’infortune, le Danois a pu se sauver la face en marquant en deux temps.

11 : En alignant une 11e rencontre sans défaite toutes compétitions confondues, l’Union a amélioré la plus belle série qu’elle avait réalisée la saison dernière. Ce qui fait dire à certains suiveurs que le millésime 2022-23 est encore plus fameux que celui d’il y a un an dans les caves du matricule 10.

6 : C’est devenu une habitude depuis plusieurs saisons : la défense de Genk est la plus productive offensivement de l’élite. 6 buts et 6 assists ont déjà été signés par les défenseurs limbourgeois. Vendredi, ce sont Munoz et Arteaga qui ont alimenté le marquoir de la Cegeka Arena.

19 : Même si tout n’est pas encore parfait, Anderlecht a pu renouer avec la victoire. Revenu du purgatoire de la D1B, Anouar Ait El Hadj a scellé le succès bruxellois. Il est le 19e joueur du Sporting à être décisif (but ou assist) en championnat. Ce total est le plus élevé parmi les dix-huit clubs de JPL.

1 : Seraing n’y arrive pas au Pairay. Au classement ne reprenant que les rencontres disputées à domicile, les Métallos sont bons derniers avec 1 point sur 21. Courtrai, l’autre moins bon élève de la classe, a pris quatre points de plus dans ses installations.