Didier Lamkel Zé annonce… son propre départ de Courtrai : "En janvier, je signe à Ferencvaros"

Courtrai se bat pour le maintien et les déclarations de Didier Lamkel Zé ne risquent pas d’apporter de la sérénité chez les "Kerels". Le Camerounais vient d’annoncer… son départ l’hiver prochain à nos confrères de la RTBF. "En janvier, je signe à Ferencvaros."

Pour lui, le KVK n’est pas assez bien au vu de ses atouts. " Vu mes qualités, je sais que je vaux mieux que Courtrai, et c’était aussi le deal. J’ai besoin d’un gros challenge pour franchir un nouveau palier et relancer ma carrière, et c’est une offre que je ne peux pas refuser. Ferencvaros est un grand club, qui joue chaque année la Champions League ou l’Europa League. À 90 %, je peux donc annoncer que je signerai en Hongrie en janvier. "

Il ne finira donc jamais de nous surprendre.