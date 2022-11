Le onze de la 16e journée: ni rouches ni mauves malgré neuf équipes représentées !

Il y en a pour tous les goûts, dans le onze de cette seizième journée de Jupiler Pro League. Mais les clubs les plus populaires du pays ne sont pas représentés puisque Bruges, le Standard et Anderlecht n'y ont placé aucun joueur.

Anthony Moris, auteur d'une belle prestation face à Westerlo, est le seul unioniste aligné. Il est protégé par une défense composée de Somers et Ravych (Cercle), Ngadeu (Gand) et Bocat (Saint-Trond). Dans l'entrejeu, Verstraete (Malines), Peeters (Eupen) et Sangaré (Zulte) sont chargés d'alimenter Hairemans (Malines), Ambrose (Ostende) et l'inévitable Onuachu, seul représentant de Genk après son quadruplé face à Charleroi.