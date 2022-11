Charleroi et le Standard entrent en lice: suivez notre multilive Coupe de Belgique dès 19h30

L'heure de l'entrée en compétition des ténors a sonné. C'est ce mardi soir que les équipes de notre élite débutent leur parcours en Coupe de Belgique. Comme toujours, il y aura des surprises dès les seizièmes de finale d'une compétition toujours aussi ouverte.

Seraing et Charleroi ouvriront le bal, au Pairay. Avec des Zèbres toujours motivés à l'idée de se lancer sur le chemin le plus court vers un trophée et une qualification européenne. Nkuba revient de suspension et devrait prendre la place de Tchatchoua. Bessilé, Gholizadeh et Morioka pourraient apporter du sang frais. Marcq et Hosseinzadeh n’ont pas été repris par choix du coach.

En face, Kilota a pu rejouer 45 minutes avec les U23 le week-end dernier et n’est donc pas apte à disputer le match de Coupe. Plusieurs cadres ne figurent pas dans le noyau, à l’image de Poaty et Opare. Ce qui se traduit sans doute par la priorité donnée au championnat, où les Métallos luttent pour le maintien.

A 20h30, le Standard se déplacera à Dender et aura aussi l'ambition de briller dans la deuxième compétition nationale. Deila a annoncé qu’il allait faire des changements sans tout chambouler non plus. Henkinet débutera dans les cages. Ngoy et Balikwisha sont incertains.

Deux autres matches sont au programme ce mardi: Deinze-Eupen (20h00) et Francs Borains-OHL (20h30).