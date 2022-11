Gheysens regrette le transfert de Nainggolan: "Non, je ne le referais pas"

Il a disparu de la circulation depuis quelques semaines déjà. L'épisode de la cigarette électronique, qu'il fumait sur le banc avant le match contre le Standard, et celui de la conduite sans permis ont contribué au renvoi de Radja Nainggolan dans l'équipe B. Vendredi dernier, Mark van Bommel a même indiqué que le milieu ne foulerait plus les pelouses avant le Mondial. Inutile donc de le chercher ce jeudi quand l'Antwerp se déplacera à Beveren en Coupe.

Ce mardi, Nainggolan n'a même pas pu participer à l'entrainement de l'équipe B en raison d'une gastro. Il devrait essayer de reprendre dès ce mercredi. Histoire d'aggraver la peine de l'ancien Diable, Paul Gheysens n'a pas mâché ses mots au moment d'évoquer sa situation au micro de Sporza. "Il a énormément de talent, mais ne vit pas comme un sportif", a expliqué le président du Great Old. "C'est vraiment dommage."

"Il peut naturellement boire un verre, ce n'est pas un problème tant qu'il reste focalisé sur le football."

La semaine dernière, Nainggolan s'est associé à la société "The Aviation Factory", active dans la location de jets privés, de yachts et de villas de luxe, pour un public d'artistes et sportifs fortunés. "Il peut monter une société, mais son focus doit rester sur le foot", a ajouté Gheysens. "Il peut naturellement boire un verre, ce n'est pas un problème tant qu'il reste concentré sur le football. Mais il ne trouve pas d'équilibre. Il pourrait montrer qu'il est bien meilleur, mais il ne le fait pas. Nous aurions pu tout simplement l'écarter. Nous pensions qu'il saisirait cette dernière chance."

Le contrat de Nainggolan expire en fin de saison. Il y a donc peu de chance qu'il prolonge au Bosuil. "Si je referais le transfert ? Évidemment que non", a déclaré le président de l'Antwerp.

Le joueur s'est permis une réponse dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. "J'aime l'Antwerp et je respecte le président. Jusqu'à présent, j'ai tout fait pour réintégrer l'équipe A et je continuerai à le faire. Par respect pour le président, je ne vais pas réagir à son interview. Je répondrai sur le terrain, dès que j'en aurai l'opportunité."