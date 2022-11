"Radja Nainggolan se met lui-même hors-jeu": quel est l'avenir du Ninja à l'Antwerp?

Absent de marque contre Anderlecht, Radja Nainggolan a manqué à l’Antwerp. Son imprévisibilité, son sens du jeu et bien évidemment sa frappe de mule auraient pu aider son club à bousculer d’avantage le RSCA. Problème : le médian est écarté pour mauvaise conduite depuis la mi-octobre. Et son retour dans l’équipe première ne semble pas être d’actualité.

Lire aussi: Radja Nainggolan: "Je ne peux qu'accepter la décision même si je trouve qu'elle est un peu trop dure"

Comme l’a avoué Paul Gheysens pour nos confrères de Het Laatste Nieuws. "Son engagement et la concentration à 100 % sur le football lui font défaut", a déclaré le bouillant président du matricule 1. Pire, au lieu d’une réintégration, on parle beaucoup plus d’un départ dans les travées du Bosuil. "Je ne décide pas de cela tout seul", a-t-il également poursuivi. "Mon but n’est pas de le démolir. Mais il n’est pas complètement concentré sur le football."

Lire aussi: La photo qui fait mauvais genre: Nainggolan en soirée avec Silva et Esposito

Paul Gheysens fait-il référence à la nouvelle entreprise du Ninja ? En effet, le joueur se lance, en parallèle à sa carrière de footballeur, dans le business. Associé à la société anversoise The Aviation Factory, il a fondé l’entreprise RADLab. Celle-ci est active dans la location de jets privés, de yachts et de villas de luxe, pour un public d’artistes et sportifs fortunés. "Non, je ne parle pas du tout de la petite entreprise que Radja vient de créer", rétorque le président. "Je parle de son engagement et de son comportement dans son ensemble. D’autres choses hors football se sont passées. Avec, en premier lieu, sa conduite sans permis qui ne correspondent pas à un joueur de foot professionnel et à notre modèle." Le joueur avait aussi été pris en train de fumer sa cigarette électronique sur le banc de touche.

"Quel gaspillage de talent. Pour l'Antwerp comme pour Radja !"

Des comportements qui ne passent pas pour l’homme d’affaires. Au point qu’une réintégration est désormais devenue impossible. "À cause de certains de ses choix, il s’est mis en marge du groupe. Radja Nainggolan se met lui-même hors-jeu. Il est devenu impossible de le réintégrer. Quel gaspillage de talent ! Tant pour Radja que pour le club, cette situation est très malheureuse."

L’ex-Diable rouge coûte une fortune à l’Antwerp. Selon HLN, son salaire est estimé à 1 ou 2 millions d’euros. À 35 ans, les options du Ninja sont donc limitées.