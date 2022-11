Invincibilité genkoise, les Unionistes redoutables à l’extérieur, l’Antwerp réussit bien à Bruges : les chiffres avant la 17e journée de Pro League

15

Alors qu’ils viennent d’apprendre que le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe les a réunis, Anderlecht et Genk en découdront une première fois ce dimanche au Lotto Park. Les Limbourgeois restent sur une série de 15 matches sans défaite en championnat. Une performance qu’ils n’avaient plus réalisée depuis la saison de leur dernier titre, en 2018-19. Les Sportingmen, dans une forme plutôt fluctuante, devront se montrer sous leur meilleur jour pour parvenir à battre le leader.

38

Charleroi et Malines ont une histoire commune en Division 1 qui remonte à 1947, l’année où les Zèbres ont atteint pour la première fois le sommet de notre football. Depuis, les deux clubs se sont affrontés à nonante-six reprises en D1. Ils comptent chacun 38 victoires et vingt partages. Celui qui sortira vainqueur samedi soir, si vainqueur il y a, prendra l’avantage sur l’autre.

5

L’Union se déplace au Standard. La saison dernière, la rencontre avait été remportée (1-3) par des Bruxellois qui avaient la réputation d’être très performants en déplacement. Les Unionistes surfent actuellement sur la même vague puisqu’ils viennent d’aligner 5 victoires de suite à l’extérieur. Zulte, Eupen, Louvain, Ostende et Seraing ont subi la loi des Saint-Gillois qui ont marqué seize fois sur le terrain de ces 5 adversaires.

15

L’Antwerp, en déclin depuis quelques semaines, rend visite au Club Bruges qui alterne le bon et le beaucoup moins bon. Les statistiques ne sont pas en faveur des Anversois. Lors des seize derniers duels au Jan Breydelstadion, les Blauw en Zwart ont pris les trois points à 15 reprises ! La seule exception date du 21 mars 2021. Ce jour-là, Didier Lamkel Ze et Lior Refaelov sur penalty avaient inscrit les deux seuls buts de la partie pour le Great Old.

100

Club Bruges-Antwerp sera peut-être aussi l’occasion pour Noa Lang de poursuivre le redressement qu’il a amorcé cette semaine en Coupe en étant l’artisan de la qualification brugeoise. Marquer un but à Jean Butez, lui aussi décisif face à Waasland, ferait revenir le feu follet hollandais au premier plan. Il est bon de savoir que Lang et Butez ont tous les deux joué en Coupe leur 100e match toutes compétitions confondues pour leur club respectif.