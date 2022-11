Zulte Waregem et Eupen se sont quittés dos à dos sur le score improbable de 5-5, samedi à l'occasion de leur dernier match précédant la trêve du Mondial.

Zulte Waregem et Eupen se quittent frustrés après une fin de match complètement dingue (5-5)

Ce duel opposait deux concurrents directs dans la lutte pour le maintien en Jupiler Pro League. Accusant à trois reprises deux buts de retard (0-2, 1-3 et 2-4), le club flandrien a cru émerger 5-4 en fin de rencontre avant que Eupen sur une nouvelle erreur défensive adverse n'arrache un point dans l'ultime minute des arrêts de jeu. Après 17 journées, soit la moitié de la saison régulière, Eupen compte 16 points et reste 15e. Zulte Waregem, après ce 2 sur 12, se retrouve provisoirement 16e avec 13 points.

La victoire des Pandas contre le Standard du week-end dernier avait été ternie par une cinglante élimination mardi en Coupe sur le terrain du club de Challenger Pro League de Deinze (3-0). Revanchards, ils se sont rapidement rassurés. Dès la 9e minute, Ndri faussait compagnie à l'arrière-garde locale et trompait Bostyn (0-1). Une nouvelle accélération sur le flanc, signée Charles-Cook suivie d'une frappe placée dans le petit filet plaçait Eupen sur du velours (0-2, 20e). Les Germanophones n'étaient pas loin du 3e but à la 23e mais Bostyn arrêtait le frappe de Van Genechten isolé dans le rectangle.

L'équipe de Mbaye Leye n'avait plus de choix. Il lui fallait attaquer face à une formation très regroupée et prête à profiter de la moindre transition. À la 34e, un sauvetage de Tambedou s'avérait bien utile et dans les secondes suivantes c'est Bostyn qui évitait le pire.

Zulte Waregem reprenait des couleurs sur sa véritable première occasion. Une première reprise de la tête de Gano, repoussée par Magnée, voyait ensuite le même Gano conclure de la tête (1-2, 39e). La joie locale ne dura même pas deux minutes. Dès l'attaque suivante, la défense flandrienne prenait encore l'eau et Nuhu concluait de près (1-3, 41e).

Dans les ultimes secondes de la première période, Gano signait un doublé sur penalty, confirmé par le VAR (2-3, 45e+3), de quoi redonner l'espoir aux pensionnaires du stade Arc-en-ciel.

À la reprise Fadera, servi dans le rectangle donna l'espoir au public local, mais il ne put armer son tir. Alors que Zulte Waregem semblait bien reparti, sur un coup de coin de Peeters, Lambert surgissait au premier poteau et de la tête redonnait deux buts d'avance à Eupen (2-4, 56e).

Les Flandriens continuèrent à y croire. Fadera de la tête (71e) et après une course (72e) aurait pu ramener Zulte dans le match. Moser veilla au grain. Il fut encore attentif sur une reprise de la tête de Gano mais sur le corner qui suivit, Braem concluait de près (3-4, 83e). La partie venait de basculer. Sur l'action suivante une reprise bondissante peu puissante de Fadera surprenait le portier allemand (4-4, 85e). La défense eupenoise était aux abois. Alieu Fadera signait un doublé à la conclusion d'une double feinte dans le rectangle, il fusillait Moser (5-4, 88e). L'impensable s'était réalisé. Mais c'était sans compter sur une nouvelle floche, signée Bostyn, qui permettait à Soumano d'égaliser (90e+4).

Dix buts, un scénario improbable et à l'arrivée une double déception. Chaque équipe est passée à côté de l'occasion de gagner trois points très précieux.