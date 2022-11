La Pro League demande un renforcement de la loi football et des prérogatives des stewards

Ce lundi après-midi, Lorin Parys, le CEO de la Pro League, a annoncé que l’instance des clubs professionnels de football veut aller plus loin dans la répression des supporters dont les actions parviennent à interrompre un rencontre, comme cela a été le cas à Charleroi-Malines ce week-end. Il a demandé à la Ministre de l’intérieur,

Annelies Verlinden, avec qui la Pro League a eu une entrevue, d’adapter la loi football pour donner plus de pouvoir d’action aux stewards présents dans les stades L’objectif serait qu’ils puissent tenir des fouilles plus efficaces et aussi qu’il soit possible d’interdire le port de masques ou de cagoules permettant aux fauteurs de troubles de rester non identifiés. Le volet prévention reste un pilier du plan d’action de la Ligue, mais celui de la répression doit aller un cran plus loin, estime-t-il.