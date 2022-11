Le onze de la 17e journée : une charnière Burgess-Dussenne

Cette semaine, c'est Majecki (Cercle Bruges) qui prend place dans les buts. Il est protégé par deux joueurs qui se sont affrontés ce dimanche: Burgess et Dussenne. Au delà de leur but, les deux défenseurs centraux ont tenu la baraque. Castro-Montes (Gand) et Mendyl (OHL) les accompagnent dans l'arrière garde.

L'entrejeu est composé de Peeters (Eupen), encore décisif ce week-end, et d'un duo Louvaniste: De Norre et Maertens.

Une fois n'est pas coutume, on retrouve un joueur de Zulte dans ce onze du week-end puisque Fadera est aligné aux côtés de Hjulsager (Gand) en soutien de ce diable de Foster (Westerlo) qui vient de se propulser dans le top 5 des meilleurs buteurs de notre compétition à la faveur de son doublé contre Ostende.