Il ne s'agit ni plus ni moins que Daley Blind, l'ex-joueur de Manchester United qui évolue aujourd'hui à l'Ajax Amsterdam ! Selon le Nieuwsblad, le Great Old veut faire venir le latéral gauche qui est en fin de contrat l'été prochain. S'il est souvent titulaire sous Alfred Schreuder (11 titularisations sur 14 rencontres), l'ancien entraîneur de Bruges a d'autres plans pour la suite de la saison. Avant la trêve, le joueur polyvalent est sorti deux fois à la 45e et a commencé une fois sur le banc. D'abord aligné à gauche, Blind a tout doucement migré vers l'axe de la défense. Mais Schreuder a clairement une préférence pour la paire Bassey - Timber. Tandis que Owen Wijndal, recruté cet été pour 10 millions d'euros, a la préférence du coach pour le couloir gauche. En d'autres termes: l'avenir du fils de Danny semble bouché dans la capitale néerlandaise.

Blind, une arme d'expérience

Auteur d'un début de saison canon, la machine anversoise s'est enrayée avec un 5 sur 18 avant la trêve. Le Matricule 1 est désormais troisième, à onze points derrière les Limbourgeois, et compte une unité de retard sur l'USG. Du coup, l'Antwerp aimerait récupérer un élément d'expérience pour tenter de revenir dans la course au titre... sans se ruiner. En effet, le Great Old espère récupérer le Batave de 32 ans gratuitement vu sa situation contractuelle.

Sans conteste, il s'agirait d'une nouvelle recrue en or pour Paul Gheysens. Daley Blind compte plus de 500 matchs à son actif et a joué l'intégralité des quatre rencontres au Qatar sous Van Gaal. En huitième, il a éclaboussé la rencontre de son talent avec un but contre les États-Unis. Face à l'Argentine, ce soir, il devrait également commencer sur le terrain.

Au Bosuil, il jouerait un rôle clé. Personne ne s'est réellement imposé sur le côté gauche de la défense. Jelle Bataille joue sur son mauvais pied tandis que Gastón Ávila n'a pas encore su faire son trou. Le titulaire habituel est Sam Vines mais l'Américain est blessé et Mark Van Bommel aimerait le mettre en concurrence.