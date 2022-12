Nainggolan et l’Antwerp, c’est terminé : le contrat de l’ex-Diable a été rompu à l’amiable

Il n’avait plus d’avenir à l’Antwerp où il avait été versé dans le noyau B en raison de problèmes extra-sportifs et notamment l’épisode de la cigarette électronique fumée sur le banc du Standard avant le coup d’envoi de la rencontre. Mi-novembre, le club anversois avait déjà annoncé que le joueur ne rejouerait plus d'ici à la fin de son contrat.

En un an et demi au Bosuil, l'ancien Romain a disputé 55 rencontres et a inscrit 6 goals.

À 34 ans, Nainggolan doit donc se trouver un nouveau défi. Selon le Nieuwsblad, son ancien club Cagliari, qui végète en Serie B, est intéressé. Tout comme l’Inter Miami, la franchise américaine dont le propriétaire n’est autre que David Beckham.

