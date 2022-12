Trois nouveaux arbitres belges reçoivent leur badge FIFA pour les matchs internationaux

Trois nouveaux arbitres belges, Lothar D'Hondt, Jasper Vergoote et Jana Van Laere, vont recevoir le badge FIFA qui leur permettra d'arbitrer des matchs au niveau international en tant qu'arbitre principal. D'Hondt et Vergoote rejoignent Erik Lambrechts, Jonathan Lardot, Bram Van Driessche, Nathan Verboomen et Lawrence Visser dans la liste des arbitres messieurs belges pouvant siffler au niveau international.