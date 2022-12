Jupiler Pro League: l'Antwerp arrache un point à Westerlo, Saint-Trond bat Zulte Waregem

Peu après la mi-temps, Nicolas Madsen doublait l'avance de Westrlo (47e).

Michael Frey réduisait l'écart à la 51e minute, avant que Mathias Fixelles ne redonne une avance de deux buts à Westerlo (65e).

Vincent Janssen maintenait le suspense en ramenant le score à 3-2 à la 86e et deux minutes plus tard, Calvin Stengs égalisait à 3-3, permettant au Gret Old de signer un 4e partage d'affilée.

Au classement, l'Antwerp, qui n'a plus gagné depuis octobre en championnat, pointe au 3e rang avec 36 points, à 10 points du leader Genk et à 3 unités de la 2e place de l'Union Saint-Gilloise. Le Club de Bruges est 4e avec 34 points. Westerlo est 7e avec 27 points.

Saint-Trond a de son côté pris 3 points face à une équipe de Zulte Waregem réduite à dix à la suite de l'exclusion de Bent Sormo pour une faute sur Gianni Bruno à l'entrée du rectangle à la 36e minute. Les Canaris menaient alors 1-0 apr!s l'ouverture du score par Daichi Hayashi à la 28e minute. Bruno a planté le second but trudonnaire à la 70e minute.

Saint-Trond occupe la 10e place du classement avec 26 points. Après sa 11e défaite de la saison, le Essevee ocupe la 17e et avant-dernière place avec 13 points, 2 de plus que la lanterne rouge Seraing, mais à 4 longueurs de la 15e place d'Ostende, le premier non-relégable.

C'étaient les deux derniers matches de l'année 2022 en Jupiler Pro League. Le championnat reprendra ses droits après le nouvel an, la 19e journée étant programmée du 6 au 8 janvier.