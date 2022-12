Dans son rapport mensuel, l’observatoire du football CIES a dressé la liste des 200 joueurs de moins de 21 ans en les classant dans différentes catégories de classification. Ainsi, 20 catégories ont été identifiées allant notamment du central défensif à l’avant-centre tout-terrain en passant par le distributeur offensif ou le latéral gauche deux-phases. Dans chacune de ces catégories, l’observatoire du football a listé le top 10 des plus grands talents mondiaux.

Dans la catégorie unique des gardiens de but, c’est même un Belge qui est tout en haut du classement : Maarten Vandevoordt. À 20 ans (il soufflera ses 21 bougies le 26 février prochain), le dernier rempart de Genk possède déjà une sacrée expérience avec 76 matchs en Pro League et neuf matchs européens en Champions League et en Europa League.

Pour l’observatoire du football, Vandevoordt possède déjà un capital expérience de 27,2 et une valeur marchande estimée à 18,1 millions d’euros. Un montant qui s’explique également par le fait qu’il a déjà signé un contrat avec Leipzig à partir de juillet 2024.

Il devance le gardien irlandais de Southampton, Gavin Bazunu et le Roumain du U Craiova Robert Popa dans ce classement.

Un autre Belge de Pro League est également présent dans la liste : Zeno Debast. Le jeune défenseur d’Anderlecht est dans le top 10 dans la catégorie des centraux de construction les plus prometteurs. Sans surprise, c’est le Croate Josko Gvardiol qui figure tout en haut de la liste alors qu’à la 3e place, on retrouve l’ancien Mauve Taylor Harwood-Bellis aujourd’hui à Burnley avec Vincent Kompany.

Diablotin également et formé au PSV Eindhoven, le jeune Johan Bakayoko est lui présent dans le top 10 de la catégorie des “ailiers droits orientés tirs” les plus prometteurs.

D’autres joueurs de Pro League font partie de la liste des 200 footballeurs de moins de 21 ans les plus prometteurs. Les Carolos Stelios Andreou (catégorie des centraux défensifs) et Ken Nkuba (ailiers droits tout-terrain), le Waregemois Dismas Miroshi (latéraux gauches défensifs), le Brugeois Bjorn Meijer (2e dans la catégorie des latéraux gauches offensifs), le Courtraisien Satoshi Tanaka (milieux défensifs), le Genkois Matias Galarza (milieux deux-phases), l’Anderlechtois Fabio Silva (3e dans la catégorie des avant-centres orientés tirs).

En revanche, on ne retrouve aucune trace dans cette liste, regroupant tout de même 200 joueurs, de grands espoirs du football belge tels que Jeremy Doku, Roméo Lavia, Mario Stroeykens, Julien Duranville ou encore Cihan Canak.