Nainggolan dit au revoir à l'Antwerp: "triste que ça se termine ainsi"

Nainggolan a disputé son dernier match pour le 'Great Old' le 16 octobre. Ensuite, il avait été écarté du noyau A car il avait été surpris avec une cigarette électronique sur le banc avant le coup d'envoi du match contre le Standard, alors qu'il est interdit de fumer dans les stades. Une semaine plus tôt, l'ancien Diable Rouge avait été arrêté par une patrouille sans permis de conduire valide et sa voiture avait été confisquée.

Le 13 novembre, le club avait annoncé qu'il avait été décidé "de ne pas reprendre" Nainggolan dans le noyau A et qu'il "collaborera à un éventuel transfert".