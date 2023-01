Bilal El Khannouss et Genk gagnent en confiance : “Nous n’avons pas peur de connaître un coup de moins bien”

Le doute était permis. Après avoir terminé 2022 de la plus mauvaise des manières en s’inclinant à Courtrai, Genk allait-il s’effondrer ? L’ouverture du score de Vanaken aurait pu le faire penser mais les Limbourgeois ont inversé la tendance. “Dans le vestiaire, on s’est dit qu’il fallait bien commencer cette nouvelle année. On a mis les ingrédients qu’il faut pour battre une formation comme Bruges”, analyse Bilal El Khannouss.