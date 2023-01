OHL s'impose à Westerlo et se positionne dans les playoffs pour l'Europe

A Westerlo, Jonas De Roeck n'a pas pu compter sur Nacer Chadli, malade, et Halil Akbunar rentré en Turquie. Il a choisi Tuur Dierckx et Thomas Van Den Keybus pour les remplacer. Chez les Louvanistes, Siebe Schrijvers, qui a effectué son retour mi-décembre après sa blessure au tendon d'Achille, a été titularisé pour la première fois à place de l'indisponible Mathieu Maertens.

Westerlo a pointé sur la possession de balle, mais les tirs de Maxim De Cuyper (5e), Nene (9e) et Dierckx (12e) n'ont pas posé de problème à Valentin Cojocaru. Par contre, Sinan Bolat avait été tout heureux de voir Mendyl, en position idéale face au but, expédier le ballon dans les airs (3e). Après ce début distrayant, les deux équipes ont fait preuve d'enthousiasme, sans créer de grosse occasion. Alors qu'il était entré dans les seize mètres, Lyle Foster a glissé et sa frappe au sol a été aisément captée par Cojocaru.(39e). Quant à Bolat, il a effectué sa première déviation sur un tir à distance de Thorsteinsson (40e).

Dès la reprise, le ballon a circulé à toute vitesse d'un côté à l'autre du terrain. Mais cette fois, les attaquants ont pris le dessus avec Mendyl, qui a mis Roman Neustadter dans le vent avant de centrer à l'entrée du petit rectangle où Gonzalez a surgi (51e, 0-1). En un rien de temps Westerlo s'est retrouvé dans les cordes par la faute de Bolat, qui a commis un penalty sur Gonzalez. El Pistolero en a profité pour inscrire son 13e but de la saison (56e, 0-2). OHL n'avait pas porté le coup du KO pour autant puisque Nene a réduit l'écart (79e, 1-2) avant qu'il ne se retrouve à dix suite à l'expulsion de Mendyl (84e). Malgré tout, les Louvanistes ont remporté cette rencontre importante pour les playoffs pour l'Europe.