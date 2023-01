Le onze de la 20e journée: Charleroi place deux hommes, l'Union et le Standard un

Auteur d'une clean sheet qui rapporte trois points à son équipe, Vandevoordt est le gardien de la semaine... et seul représentant de Genk dans notre onze type. Au contraire de Malines et Charleroi, qui placent deux hommes chacun: Bates et Hairemans d'un côté, Hosseinzadeh et Mbenza de l'autre.