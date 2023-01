Jupiler Pro League - Eupen arrache un point heureux et in extrémis à OH Louvain (1-1)

Chez les Louvanistes, Marc Brys a pallié le forfait de son buteur Gonzalez (13 goals), blessé à la cuisse, avec Nachon Nsingi et a préféré Sofian Kiyine à Mandela Keita. Du côté des Pandas, Jason Davidson, Regan Charles-Cook et Konan N'Dri ont été les victimes de la défaite contre Saint-Trond. Jan Gorenc, Nathan Bitumazala et Isaac Nuhu ont fait leur entrée dans l'équipe.

OHL a animé le début de rencontre avec une volée de Nsingi, qui a vu sa frappe déviée en corner par un défenseur eupenois (7e). Repliés en défense, les Pandas ont répliqué en contre mais la reprise de la tête cadrée de Prevljak était trop faible pour inquiéter Valentin Cojocaru (15e). Plus enthousiastes que dangereux, les visités ont néanmoins ouvert la marque par Thorsteinsson, qui a bénéficié du rebond d'un tir d'un angle difficile de Musa Tamari dévié par Lennart Moser (28e, 1-0). Le reste de la période s'est alors joué à sens unique, OHL (71% de possession de balle) dominant un pâle Eupen.

Avec les montées au jeu de N'Dri et Davidson à la place de James Jeggo et Boris Lambert (46e), Eupen n'a pas empêché OHL de prendre le dessus pendant les dix premières minutes de la seconde période. Les Pandas sont alors sortis de leur zone, mais ils ont forcé six coups de coin en huit minutes, qui n'ont rien rapporté, pour un seul tir au-dessus de la transversale de N'Dri (62e). S'ils ont poursuivi leur travail de sape, les germanophones ont patienté avant d'égaliser. D'abord, un dégagement de Casper De Norre, qui a rebondi sur Federico Ricca, Cojucaru a pu éviter l'autogoal grâce à un réflexe du pied (79e). Puis, Ewoud Pletinckx a sorti in extrémis un tir de N'Dri (81e). Enfin, Prevljak, qui n'avait plus marqué depuis le 6 août 2022 (3e journée), a transformé un penalty accordé pour une faute de Kristiyan Malinov sur Djeidi Gassama (90e+1, 1-1).