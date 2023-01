On a retrouvé Habib Habibou : “J’ai marqué un but en sauvant la vie d’un équipier”

Habib Habibou a commencé sa carrière en D1 belge à Charleroi en 2005 et l’a terminée à Gand en 2014. Avant le duel de jeudi à la Ghelamco, on a retrouvé l’ancien buteur devenu agent. Il nous raconte ses meilleurs souvenirs. Et les pires aussi.