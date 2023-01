Si l’Antwerp avait annoncé que son directeur sportif avait été victime d’un “léger infarctus”, selon les médias néerlandais, les conséquences pourraient bien être terribles. Le Telegraaf affirme en effet qu’après avoir été opéré pour son infarctus, il a été constaté que la plus grande artère coronaire de l'ancien joueur était bloquée. Si un stent, une sorte de ressort en métal recouvert d’un médicament, a été placé, un caillot sanguin est resté et a dû être traité avec des anticoagulants.

Malheureusement, ce traitement aurait eu des conséquences terribles pour le cœur de Marc Overmars qui aurait subi des dégâts irréversibles.

Le chemin sera désormais long pour le directeur sportif de l’Antwerp et il lui faudra une longue revalidation pour récupérer une majorité de ses facultés cardiaques. “Je dois me reposer et y aller étape par étape”, a également relayé l’Antwerp dans un communiqué cette semaine. Overmars ne devrait donc pas pouvoir occuper ses fonctions dans le club anversois avant un long moment, sans doute plusieurs mois.