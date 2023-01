Notre chroniqueur analyse les prestations de Charleroi et du Standard.

Du tac au tac avec Teklak : “Il y a longtemps que je n’avais plus vu une telle mi-temps de Charleroi”

”Avec Ilaimaharitra, Zorgane donne le ton. L’Algérien crève l’écran. Il est l’homme à tout faire. Il y a longtemps que je n’avais plus vu une mi-temps pareille de Charleroi. En plus, les Zèbres ont dû résister à dix. Le calendrier n’était pas facile et ils ont obtenu de bons résultats depuis l’arrivée de Mazzù. Il a changé...