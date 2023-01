Pro League : le match reporté entre Eupen et Genk se jouera le 1er février

Une heure qui ne ravit pas Genk. "Ce n'est absolument pas l'heure idéale afin que nos supporters arrivent à temps à Eupen", a réagi le club limbourgeois dans un communiqué. "Pour le match initialement prévu, plus de 800 supporters étaient prêts à partir pour Eupen. Nous espérons toujours que le plus grand nombre possible de fans se rendra dans les Cantons de l'Est mercredi soir pour aider notre équipe à gagner le match."

Genk trône en tête de la Jupiler Pro League avec 55 points, 6 de plus que l'Union, qui a donc joué un match de plus. Eupen est 15e avec 20 points, autant que Zulte Waregem, le premier sauvé.