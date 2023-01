La Super Coupe est prévue pour le week-end du 21 juillet. La ligue régulière, toujours avec 16 équipes, se jouera durant 30 journées de championnat. La trêve hivernale est prévue du 28 décembre au 18 janvier 2024. Le week-end du 15 mars 2024 verra le dénouement de la phase régulière. Le 29 mars, les play-offs commenceront. Le 26 mai au plus tard, nous connaîtrons le champion national.

Deux semaines après le coup d'envoi de la Jupiler Pro League, le premier ballon sera lancé dans la Challenger Pro League, le 11 août. La saison régulière se termine le 21 avril 2024. En hiver, les 16 équipes participantes bénéficieront d'un repos du 18 décembre au 11 janvier 2024. Les barrages seront organisés du 26 avril au 26 mai 2024.

La finale de la Croky Cup aura lieu le jour de l'Ascension, le jeudi 9 mai 2024.

À la demande des supporters, les dates des matchs seront annoncées plus longtemps à l'avance la saison prochaine, avec quatre mises à jour du calendrier au lieu de sept. "Fin juin, début septembre, mi-décembre et la troisième semaine de mars avant les play-offs, nous communiquerons les heures de coup d'envoi des matchs", rapporte le PDG Lorin Parys. "Ainsi, nos fans peuvent déjà mieux planifier leur emploi du temps en tenant compte du football. Cela signifie que, en fonction des matches européens et des matches de la Croky Cup, un certain nombre de moments de play-off peuvent encore se déplacer. Nous avons déjà supprimé le football du dimanche soir à 21 heures cette saison et cela restera le cas la saison prochaine. En outre, nous avons limité le nombre de jours de jeu en milieu de semaine dans la ligue régulière au minimum absolu de deux."