La saison 2023-2024 de la Jupiler Pro League débutera le 28 juillet

La Supercoupe donnera officieusement le coup d’envoi de la nouvelle saison durant le week-end du 21 juillet. Le vendredi 28 juillet, le premier match de championnat de la saison 2023-2024 de Jupiler Pro League sera au programme. La compétition régulière comporte 30 journées de championnat, laquelle sera mise en pause pendant une trêve hivernale plus longue entre le 28 décembre 2023 et le 18 janvier 2024. Son apothéose est prévue le week-end du 15 mars 2024. Deux semaines plus tard, le 29 mars, les playoffs débuteront. Le nom du champion sera donc connu le dimanche 26 mai au plus tard.

Du côté de la Challenger Pro League, la compétition régulière se déroule du vendredi 11 août au dimanche 21 avril 2024. Lors des mois hivernaux, les 16 équipes participantes pourront se reposer du 18 décembre au 11 janvier 2024. Les playoffs de la Challenger Pro League se tiendront entre le 26 avril et le 26 mai 2024. La finale de la Croky Cup aura lieu le jour de l’Ascension, le jeudi 9 mai 2024.

Calendrier Pro League 2023-2024



📅 Début et fin #JPL & #CPL

✅ Maximum 2 journées en semaine



🗣 CEO Lorin Parys : "La saison prochaine, nous communiquerons 4 updates du calendrier au lieu de 7. Les fans pourront donc mieux planifier leur agenda"



Une planification accrue avec quatre updates du calendrier

Chaque saison, l’élaboration du calendrier est un véritable casse-tête, au cours duquel il faut tenir compte de nombreux stakeholders. Durant cette élaboration, le manager du calendrier tient compte des accords contractuels avec le détenteur des droits, ainsi que des exigences des autorités locales et de la police, du calendrier du football européen et du principe de base de l’équilibre sportif (au moins 48 heures de repos, répartition des matchs au sommet, alternance des matchs à domicile et à l’extérieur, etc.)

”Cette saison, nous avons mis en place un dialogue structurel avec les supporters. De là est née la demande d’avoir plus longtemps à l’avance plus de clarté sur les horaires des matchs. C’est pour cette raison que, la saison prochaine, nous investirons dans une planification accrue avec quatre updates du calendrier pendant la saison au lieu de sept. Ainsi, nous communiquerons les heures de coup d’envoi des matchs fin juin, début septembre, mi-décembre et durant la troisième semaine de mars avant les playoffs. Nos fans pourront donc mieux planifier leur agenda en gardant le football à l’esprit. Cela signifie que, en fonction des matchs européens et des matchs de Croky Cup, un certain nombre de moments de matchs pourraient encore changer, déclare le CEO Lorin Parys. Cette saison, nous avons déjà supprimé le match du dimanche soir à 21 heures et cela sera maintenu la saison prochaine. En outre, nous avons réduit le nombre de journées de championnat en semaine pendant la compétition régulière au minimum absolu, à savoir deux.”