Van Bommel à propos de l’exclusion de Stengs : “Il ne le touche pas”

“C’est stupide, c’est de la frustration et de l’énervement dans un match qui n’était pas sous notre contrôle” déplore Butez qui a vu un de ses leaders techniques abandonner le navire en pleine tempête. En toute fin de rencontre, à égalité numérique grâce à Raman qui ne s’est pas montré plus intelligent que Stengs, les Anversois ont largement dominé les débats mais n’ont pas inscrit le but salvateur. Qu'en aurait-il été s'ils avaient terminé le match à onze ?