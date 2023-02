©JDM

La légende brugeoise cherchait un point de chute depuis le début de saison, lui qui n’entrait plus du tout dans les plans du club.

Même pas inscrit en Champions League, Ruud a trouvé refuge près de l’ancien liégeois Mbaye Leye. Pour Brüls, on a du mal à comprendre pourquoi Saint-Trond s’est débarrassé sans embuches de son maître à jouer, même s’il est âgé (34 ans). En tout cas, le bilan de ces deux arrivées est positif pour Zulte : avec 3 victoires (dont une sur Anderlecht et la qualification en Coupe de Belgique), un nul et deux défaites (contre Bruges et Genk chaque fois d’un but), les Waregemois se sont presque extirpés de la zone rouge.

2. Lyle Foster : jackpot pour Westerlo

21 matchs, 8 buts et 4 passes décisives : voici ce qui a inspiré Vincent Kompany au moment de se trouver un attaquant de pointe. L’ancien coach d’Anderlecht continue son shopping en D1A après les autres Zaroury, Benson ou encore Al-Dakhil. La surprise, c’est le montant… Âgé de 22 ans, le Sud-Africain est côté à 2m d’euros sur le site référence Transfermarkt et, pourtant, Burnley a payé 11 millions pour l’attaquant ! De quoi se faire plaisir à Westerlo.

3. Vakoun Bayo : Bayat doublement gagnant

Comment voir du négatif dans un prêt (presque) gratuit d’un joueur qu’on a vendu 6 mois plus tôt pour 6 millions ? Acheté 1,5 million via une option d’achat à La Gantoise, Bayo avait cartonné chez les Zèbres (11 buts, 2 passes décisives en 16 matchs). Il revient à la mi-saison en n’ayant pas réussi à s’imposer à Watford. Bayo sera épaulé par Nikola Stulic (21 ans), transféré du club serbe de Radnicki Nis.

Côté départs, c’est le décrassage habituel à Charleroi. Descotte se dirige vers les Pays-Bas et Gholizadeh vers la Turquie.

4. Amallah, Raskin, Dragus, et Boljevic : le Standard a dégraissé

Selim Amallah et Nicolas Raskin, dont les départs étaient attendus, ont tous les deux quitté Sclessin le dernier jour du mercato. Le médian marocain a rejoint Valladolid et Raskin a signé aux Glasgow Rangers.

Le départ de Denis Dragus, quant à lui, a été une surprise pour les supporters rouches. Intéressant lors de sa dernière apparition, le Roumain ne se disait pas intéressé par le projet. On ne sait pas ce qu’il lui a fait changER d’avis mais, quelques jours plus tard, il posait avec la vareuse genovesi. Boljevic, indésirable en bord de Meuse, s’est aussi vu acquérir un bon pour un départ. Le sien est moins flamboyant, vers Tel Aviv.

Dans le sens des arrivées, on note surtout celle du jeune défenseur Ibe Hautekiet, qui était capitaine du Club NXT, l’équipe B du FC Bruges.

5. Esposito et Silva : un flop et un “mouais”

L’Italien a vu son prêt se terminer prématurément après 6 mois plus que décevants. Avec seulement deux buts, on attendait plus de celui qui avait choqué en préparation. Le bilan est plus ou moins similaire pour Fabio Silva. Arrivé en grande pompe depuis Wolverhampton, le portugais n’a pas réellement marqué la capitale de son empreinte même s’il a réussi de bonnes choses… Direction le PSV pour lui alors qu’Esposito rejoint la D2 italienne (SSC Bari).

Pour les remplacer, les Mauves misent sur le vétéran algérien Islam Slimani, qui a signé en fin de mercato jusqu’en fin de saison en provenance de Brest.

6. Julien Duranville : Dortmund is the new Rennes ?

Un peu comme l’a fait Doku en partant à Rennes, Duranville vient de faire parler de lui en quittant Anderlecht pour Dortmund pour une dizaine de millions d’euros, un montant important pour notre championnat. Pour quelqu’un qui n’a participé qu’à 10 matchs toutes compétitions confondues, les Allemands se sont-ils précipités ou ont-ils fait le coup du mois ? La réponse, on la connaitra plus tard. En attendant, Julien n’est pas encore inscrit parmi le noyau pro des Jaunes et Noirs… En espérant qu’il n’ait pas été transféré pour jouer avec la réserve.

7. Yorbe Vertessen : un Belge qui a la cote

Transfert 5 étoiles pour l’Union qui réussit à attirer un jeune Belge suivi par plusieurs gros clubs, que demander de plus ? Arrivé pour remplacer Dante Vanzeir, en partance pour un transfert surprenant aux New York Red Bulls, Vertessen avait marqué 6 buts et délivré 3 passes décisives l’année passée avec le PSV. Il n’avait pas encore ouvert son compteur cette saison.

8. Onuachu quitte la Pro League

Le meilleur buteur actuel de la Pro League quitte le leader limbourgeois pour Southampton, en difficulté en Premier League cette saison. Le colosse nigérian, arrivé du FC Midtjylland lors de l’été 2019, abandonne Genk dans sa course au titre mais rapporte environ 20 millions d’euros.

9. Genk grille la politesse à Anderlecht avec Orukudare

Les Mauves recherchaient un attaquant lors de la dernière journée du mercato, après les départs de Silva, Esposito et Duranville. Anderlecht semblait avoir jeté son dévolu sur l’attaquant d’Amiens (2e division française) Tolu Orukudare. Mais c’est finalement Genk qui va remporter la mise. Juste après le départ de Paul Ohuanachu, les Limbourgeois se sont activés sur ce dossier pour doubler Anderlecht.