Le stade de Saint-Trond va changer de nom

La direction de Daio voit "beaucoup de similitudes" entre sa base de Nagano et la région de Saint-Trond. "Nous nous reconnaissons dans la vision du STVV, qui vise à une compréhension mutuelle entre la Belgique et le Japon", peut-on lire dans le communiqué publié par le club. "Daio et le STVV partagent une riche histoire. Daio cultive le wasabi, l'un des produits alimentaires les plus importants du Japon, depuis plus de 100 ans tandis que le club de Saint-Trond va prochainement fêter son 100e anniversaire. A l'avenir, nous voulons partager la tradition du wasabi avec les gens du monde entier."