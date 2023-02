Jupiler Pro League: Saint-Trond bat Courtrai et intègre le top 8

Saint-Trond a battu Courtrai par le plus petit écart 1-0 en match de la 24e journée de la Jupiler Pro League, samedi soir. L'unique but du match est tombé juste avant le repos sur un penalty de Bruno qui le gardien Vandenberghe propulsa bien malgré lui dans ses filets. Le STVV intègre le top 8 à la 8e place avec 35 points devant le Cercle Bruges 9e (34). Courtrai reste 15e avec 22 unités et pourrait se retrouver sur un des trois sièges à bascule en cas de victoire des voisins de Zulte Waregem, 16e à 2 unités du KVK, dimanche à l'Union.