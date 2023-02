On a retrouvé le retraité Francky Dury : “Mes successeurs souffrent, comme à Manchester après Ferguson”

L’Union est devenue l’équipe poil à gratter du G5 en Pro League. Un rôle que Zulte Waregem a longtemps tenu, à l’époque de Francky Dury. On a retrouvé le coach, entre la Belgique et Tenerife, mais plus près des terrains de padel que de football.