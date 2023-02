Genk s'impose à Gand et Arokadore, le remplaçant d'Onuachu, marque déjà

Au retour des vestiaires, les Buffalos sont apparus plus décidés mais la volée de Fofana était trop axiale pour tromper Maarten Vandevoordt (46e). Peu inquiétés, les leaders ont pris l'ascendant et sans un arrêt réflexe de Nardi, Daniel Munoz leur aurait donné l'avance (62e). Peu après, le coach limbourgeois a sorti Bilal El Khanonous et Samatta pour lancer son duo nigérian Sor et le nouveau venu Toluwalase Arokadore (65e). Les deux remplaçants ont directement été impliqués dans une action victorieuse: sur une passe d'Arokodore, Trésor a centré pour Sor dont la reprise de la tête a glacé Nardi (67e, 1-2). Après avoir été à la base du second but, l'attaquant venu d'Amiens a ponctué sèchement une combinaison lancée par Angelo Preciado, qui avait mis trois défenseurs dans le vent (86e1-3). Ce n'était pas un coup décisif puisque Depoitre a rendu le final excitant en profitant d'une mauvaise sortie du gardien adverse (88e, 2-3).