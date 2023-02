Lepoint désemparé après la défaite de Seraing à Charleroi: "On ne mérite rien, je tiens à m'excuser auprès des supporters"

Lepoint : "Rien n’a fonctionné. On avait un plan de jeu et on ne l’a pas respecté. Chaque semaine on encaisse sur phase arrêtée, pourtant on a de la taille dans l’équipe. C’était un non-match de notre part, mais bon il y a quand même cette phase en première période qui m’égratigne un peu (son but refusé pour hors-jeu). Je ne sais pas si avec la technologie qu’on a ici, on puisse dire qu’il y a hors-jeu. De toute façon, on ne mérite rien. Il y a des mi-temps où rien ne va, aujourd’hui ça a été comme ça sur tout le match. Je ne sais même pas si Koffi a dû faire un arrêt. Je tiens quand même à m’excuser auprès de nos supporters. On joue notre survie, mais ce n’est pas avec un visage comme celui-là qu’on va y arriver. Si on perd la semaine prochaine contre Zulte, la fin de saison risque d’être très compliquée."